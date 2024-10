Quanto guadagna Gatti nella Juventus dopo il rinnovo (Di martedì 22 ottobre 2024) Federico Gatti è uno dei leader della nuova Juventus. Guida la difesa con personalità e leadership, è diventato un punto di riferimento per Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Federicoè uno dei leader della nuova. Guida la difesa con personalità e leadership, è diventato un punto di riferimento per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus-Perin - accordo per il rinnovo. Poi tocca a Gatti : cifre e dettagli - La Juventus si tiene stretta Mattia Perin: per il rinnovo del portiere classe 1992 ormai manca solo la firma. E non sarà l`unico: poi toccherà... (Calciomercato.com)

Pellegatti : “Berlusconi viveva una grande rivalità con Agnelli e la Juventus” - Invitato al Festival dello Sport, Carlo Pellegatti ha parlato del Milan di Berlusconi e della storica rivalità con Inter e Juventus. (Pianetamilan.it)

Milan - Pellegatti : «Berlusconi viveva più rivalità con la Juventus che con l’Inter - vi spiego perché» - Carlo Pellegatti ha parlato di Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan. Ecco le sue dichiarazioni Carlo Pellegatti, storica voce del Milan, ha parlato durante l’evento Festival dello Sport. A margine, ha voluto ricordare Silvio Berlusconi, ex presidente rossonero, raccontando questo interessante aneddoto sul rapporto del Cavaliere con Juventus e Inter. (Calcionews24.com)