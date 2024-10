Ilrestodelcarlino.it - Possanzini promuove la Rata: "Vittoria che ci dà fiducia"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Sono molto contento per la, perché questi tre punti arrivano dopo una settimana non esaltante dal punto di vista dei risultati e ci dà moltaper i prossimi impegni". Parla così Matteo, tecnico della Maceratese dopo laper 1-2 dei biancorossi contro il Tolentino.in rimonta firmata da due calciatori subentrati nella ripresa, Ruani e Cirulli, che hanno lasciato il segno fin da subito. "Sono entrati in campo con la testa giusta – dice il tecnico – con la voglia e la consapevolezza di poter ribaltare la partita e portarla a casa. Sono contento per loro così come di tutta la squadra, perché ha lottato con tutte le sue forze. Abbiamo giocato una partita di livello contro un avversario di valore".