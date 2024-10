Pioggia e temporali in Toscana, il maltempo non dà tregua: è ancora allerta meteo (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 – ancora una giornata di maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta meteo di colore giallo per temporali forti e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 23 ottobre. L’allerta interessa la parte centro-settentrionale della Toscana. L’allerta meteo per rischio idrogeologico è valida per tutto il giorno di domani, mercoledì 23 ottobre. Quella per temporali forti ha validità dalle ore 14 alla mezzanotte. Pioggia forte e temporali potrebbero verificarsi nel corso di tutta la giornata. La perturbazione potrebbe comportare allagamenti e frane in alcune località soprattutto nel centro-sud della regione. La Sala operativa consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni meteo. Lanazione.it - Pioggia e temporali in Toscana, il maltempo non dà tregua: è ancora allerta meteo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024 –una giornata diin. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso unadi colore giallo perforti e rischio idrogeologico per la giornata di mercoledì 23 ottobre. L’interessa la parte centro-settentrionale della. L’per rischio idrogeologico è valida per tutto il giorno di domani, mercoledì 23 ottobre. Quella perforti ha validità dalle ore 14 alla mezzanotte.forte epotrebbero verificarsi nel corso di tutta la giornata. La perturbazione potrebbe comportare allagamenti e frane in alcune località soprattutto nel centro-sud della regione. La Sala operativa consiglia di prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni

