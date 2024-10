“Patarnello deve essere trasferito”: la richiesta di 5 membri laici del Csm. “Compromesse credibilità e terzietà” (Di martedì 22 ottobre 2024) Marco Patarnello deve essere trasferito e le sue esternazioni, ad oggi non smentite, valutate disciplinarmente. Lo affermano i laici del Csm, Felice Giuffré, Isabella Bertolini, Daniela Bianchini (Fdi), Claudia Eccher (Lega) ed Enrico Aimi (FI). Hanno chiesto l’apertura di una pratica nei confronti della toga che in una mail aveva espresso pareri gravi sulla premier Meloni in quanto ritenuta un «pericolo» più forte di Berlusconi. Le frasi di Patarnello, esponente di punta di Magistratura democratica, la corrente progressista dell’Anm, sono «gravemente lesive dei caratteri di indipendenza e imparzialità del magistrato», fanno sapere i cinque laici di centrodestra. Ricordiamo che le frasi contenute nella mail di Patarnello sono state stigmatizzate negativamente anche da Luciano Violante. Secoloditalia.it - “Patarnello deve essere trasferito”: la richiesta di 5 membri laici del Csm. “Compromesse credibilità e terzietà” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Marcoe le sue esternazioni, ad oggi non smentite, valutate disciplinarmente. Lo affermano idel Csm, Felice Giuffré, Isabella Bertolini, Daniela Bianchini (Fdi), Claudia Eccher (Lega) ed Enrico Aimi (FI). Hanno chiesto l’apertura di una pratica nei confronti della toga che in una mail aveva espresso pareri gravi sulla premier Meloni in quanto ritenuta un «pericolo» più forte di Berlusconi. Le frasi di, esponente di punta di Magistratura democratica, la corrente progressista dell’Anm, sono «gravemente lesive dei caratteri di indipendenza e imparzialità del magistrato», fanno sapere i cinquedi centrodestra. Ricordiamo che le frasi contenute nella mail disono state stigmatizzate negativamente anche da Luciano Violante.

"Molto banale - non deve più stare al suo posto" : gli estremi rimedi di Salvini contro la toga Patarnello - "Sarebbe complicato spiegare che solo l'Italia non è in grado di allontanare i migranti clandestini per la scelta di alcuni giudici", ha risposto a chi gli ha chiesto se avesse intenzione di fare il governo dopo la vicenda del rimpatrio dei migranti dall'Albania. . Parole che per ovvie ragioni hanno scatenato un polverone mediatico ma soprattutto politico. (Liberoquotidiano.it)