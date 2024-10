Thesocialpost.it - Panico a Parigi: un neonato prematuro rapito dall’ospedale. Sospetti sui genitori

(Di martedì 22 ottobre 2024)– Un, di soli 17 giorni, è statoRobert-Ballanger di Aulnay-sous-Bois, nella serata di lunedì 21 ottobre. Il piccolo si chiama Santiago e ha bisogno di cure mediche continue. I medici sono preoccupati per la sua salute. Senza assistenza, infatti, potrebbe sopravvivere solo per 12 ore.Leggi anche: Torino, smartphone vietati al liceo Volta. La preside: “Il primo giorno è andato bene” IsuiLe forze dell’ordine hanno avviato immediatamente le ricerche, sospettando che dietro il rapimento ci siano proprio idel bambino, una coppia di 22 e 25 anni. Le indagini hanno portato a una serie di arresti tra i familiari della coppia. La polizia ha intensificato i controlli in tutta la zona, ma finora il piccolo resta introvabile.