Operazione antidroga ad Anzio: due giovani arrestati nella lotta al traffico di stupefacenti (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importante Operazione antidroga ha avuto luogo a Corso Italia, ad Anzio, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno lanciato un’offensiva mirata a combattere il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. L’attività, condotta in modo meticoloso, ha portato all’arresto di due giovani uomini, un romeno di 22 anni e un italiano di 26 anni, entrambi coinvolti in attività illecite di distribuzione di droga. Dettagli dell’Operazione L’Operazione, condotta dall’Aliquota Operativa dei Carabinieri di Anzio, ha visto il supporto delle stazioni di Anzio e Nettuno. La strategia adottata dai militari è stata quella di infiltrarsi nelle abitazioni della zona a seguito di segnalazioni e informazioni raccolte. Gaeta.it - Operazione antidroga ad Anzio: due giovani arrestati nella lotta al traffico di stupefacenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’importanteha avuto luogo a Corso Italia, ad, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno lanciato un’offensiva mirata a combattere ildi sostanzezona. L’attività, condotta in modo meticoloso, ha portato all’arresto di dueuomini, un romeno di 22 anni e un italiano di 26 anni, entrambi coinvolti in attività illecite di distribuzione di droga. Dettagli dell’L’, condotta dall’Aliquota Operativa dei Carabinieri di, ha visto il supporto delle stazioni die Nettuno. La strategia adottata dai militari è stata quella di infiltrarsi nelle abitazioni della zona a seguito di segnalazioni e informazioni raccolte.

