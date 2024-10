no title (Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente Kais Saied ha presto giuramento ieri davanti alle due camere parlamentari riunite in una sessione straordinaria congiunta al Palazzo del Bardo. All’arrivo presso la sede del parlamento tunisino, il capo dello Stato ha salutato la bandiera mentre veniva eseguito l’inno nazionale, prima della parata di un distaccamento dei tre eserciti, marina, aeronautica e forze terrestri. Saied è stato accolto dal presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Ibrahim Bouderbala, e dal presidente del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, Imed Derbali. I propositi del nuovo mandato La Tunisia è determinata ad affrontare ogni sfida e a superare ogni ostacolo. Non perderemo questa storica opportunità di soddisfare le legittime aspettative del popolo tunisino. Strumentipolitici.it - no title Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il presidente Kais Saied ha presto giuramento ieri davanti alle due camere parlamentari riunite in una sessione straordinaria congiunta al Palazzo del Bardo. All’arrivo presso la sede del parlamento tunisino, il capo dello Stato ha salutato la bandiera mentre veniva eseguito l’inno nazionale, prima della parata di un distaccamento dei tre eserciti, marina, aeronautica e forze terrestri. Saied è stato accolto dal presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Ibrahim Bouderbala, e dal presidente del Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti, Imed Derbali. I propositi del nuovo mandato La Tunisia è determinata ad affrontare ogni sfida e a superare ogni ostacolo. Non perderemo questa storica opportunità di soddisfare le legittime aspettative del popolo tunisino.

