Negata la 'Bottega storica' a farmacia di Rimini: "In vetrina troppa pubblicità"

Rimini, 22 ottobre 2024 – A Rimini sono già un centinaio le attività che possono fregiarsi del titolo di 'Botteghe storiche' della città. Un elenco destinato ad allungarsi: tanti negozi hanno fatto domanda e attendono il riconoscimento, che dà diritto anche ad alcune agevolazioni fiscali. Ma tra le prossime 'Botteghe storiche' riminesi non ci sarà la farmacia Vallesi. Il Comune ha respinto la richiesta avanzata dai titolari dalla farmacia di corso d'Augusto. Il motivo? Secondo Palazzo Garampi "nella soluzione proposta dalla farmacia – si legge nella delibera – lo spazio dedicato agli oggetti d'epoca non risulta adeguato. In particolare la presenza di grandi cartelloni pubblicitari in vetrina risulta predominante rispetto agli oggetti d'epoca", che richiamano la storia della Vallesi.

