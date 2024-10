Monza, rapinano un turista spagnolo sul treno: arrestati quattro giovani egiziani (Di martedì 22 ottobre 2024) Monza, 22 ottobre 2024 - Sono saliti alla stazione di Lecco sul treno diretto a Milano Porta Garibaldi e hanno iniziato a dare spettacolo tra i passeggeri, comportandosi da bulli e causando anche danni ai convogli con atti di vandalismo. Una scorreria finita con la rapina di una collana in oro a un ragazzo spagnolo, che si trovava in compagnia di alcune amiche, e con il treno fermato a Monza, dove la polizia ferroviaria ha fatto scattare le manette. In carcere lo scorso sabato pomeriggio sono finiti quattro ragazzi egiziani, un 28enne e gli altri di 18 e 19 anni, tutti in Italia senza fissa dimora. Sono tutti formalmente incensurati, solo uno dei più giovani risulta avere una denuncia per una modica quantità di sostanza stupefacente. Oggi il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza li ha interrogati nel carcere di Monza per l'udienza di convalida. Ilgiorno.it - Monza, rapinano un turista spagnolo sul treno: arrestati quattro giovani egiziani Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Sono saliti alla stazione di Lecco suldiretto a Milano Porta Garibaldi e hanno iniziato a dare spettacolo tra i passeggeri, comportandosi da bulli e causando anche danni ai convogli con atti di vandalismo. Una scorreria finita con la rapina di una collana in oro a un ragazzo, che si trovava in compagnia di alcune amiche, e con ilfermato a, dove la polizia ferroviaria ha fatto scattare le manette. In carcere lo scorso sabato pomeriggio sono finitiragazzi, un 28enne e gli altri di 18 e 19 anni, tutti in Italia senza fissa dimora. Sono tutti formalmente incensurati, solo uno dei piùrisulta avere una denuncia per una modica quantità di sostanza stupefacente. Oggi il giudice per le indagini preliminari del tribunale dili ha interrogati nel carcere diper l'udienza di convalida.

