Mondo della scuola a lutto: addio a uno storico preside salernitano (Di martedì 22 ottobre 2024) lutto nel Mondo della scuola salernitana. È spirato lo storico dirigente degli anni '90 della scuola media XX Settembre, Donato Antonio Barbarito.I funerali saranno celebrati domani, 23 ottobre, alle 15.30 presso il Convento Sant'Antonio in Accettura (MT). Tutti stretti attorno alla famiglia. Salernotoday.it - Mondo della scuola a lutto: addio a uno storico preside salernitano Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024)nelsalernitana. È spirato lodirigente degli anni '90media XX Settembre, Donato Antonio Barbarito.I funerali saranno celebrati domani, 23 ottobre, alle 15.30 presso il Convento Sant'Antonio in Accettura (MT). Tutti stretti attorno alla famiglia.

