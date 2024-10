“Milano, sei pronta per l’anestesia?”, Mahmood catapulta il Forum in un rave teatrale sexy e dinamico. Un ciclone di pop, hip-hop, funk e sentimento (Di martedì 22 ottobre 2024) Voce, dinamismo e una presenza scenica da popstar. È arrivato in grande forma Mahmood al “Nei letti degli altri tour”, il primo per lui nei palazzetti. Ieri a Milano, davanti a un Forum completamente sold out, ha trascinato il pubblico nel suo mondo in un live di più di un’ora e mezza. È stata un’anestesia collettiva, la promessa ai fan di un viaggio nella musica. Lo aveva preannunciato, due giorni fa, pubblicando su Instagram un video nel quale, sdraiato su un lettino, sembrava trovarsi in uno studio dentistico. “Milano, sei pronta per l’anestesia?”, aveva scritto. E non è un caso che il concerto sia cominciato con il medesimo filmato, proiettato su un grande ledwall orizzontale alle spalle del palco. Durante lo show, concepito come un “rave teatrale”, Mahmood non si è risparmiato. Ilfattoquotidiano.it - “Milano, sei pronta per l’anestesia?”, Mahmood catapulta il Forum in un rave teatrale sexy e dinamico. Un ciclone di pop, hip-hop, funk e sentimento Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Voce, dinamismo e una presenza scenica da popstar. È arrivato in grande formaal “Nei letti degli altri tour”, il primo per lui nei palazzetti. Ieri a, davanti a uncompletamente sold out, ha trascinato il pubblico nel suo mondo in un live di più di un’ora e mezza. È stata un’anestesia collettiva, la promessa ai fan di un viaggio nella musica. Lo aveva preannunciato, due giorni fa, pubblicando su Instagram un video nel quale, sdraiato su un lettino, sembrava trovarsi in uno studio dentistico. “, seiper?”, aveva scritto. E non è un caso che il concerto sia cominciato con il medesimo filmato, proiettato su un grande ledwall orizzontale alle spalle del palco. Durante lo show, concepito come un “”,non si è risparmiato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mahmood in concerto a Milano (e dove acquistare i biglietti) - Lunedì 21 e martedì 22 ottobre Mahmood si esibirà in concerto all'Unipol Forum di Assago. Il concerto Con uno show curato nei minimi dettagli, una nuova scaletta e tante sorprese, N.L.D.A. Tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo anche l’ultimo album “Nei letti degli altri”, uscito su... (Milanotoday.it)

“Sono stato 2 giorni in Sicilia - mo in Calabria - torno a Milano che sarò tipo un bue - non c’è un limite al cibo” : Mahmood ironico e divertente sul palco - Incredulo, Mahmood replica: “Cosa? Raga 700 grammi di ‘nduja” scatenando l’ovazione del pubblico. L’ultimo episodio in ordine di tempo è avvenuto il 23 agosto a Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria, dove un sostenitore dell’artista milanese ha richiamato la sua attenzione facendogli sapere di aver portato quasi un chilo di ‘nduja. (Ilfattoquotidiano.it)