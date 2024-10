Migranti, Consiglio d'Europa accusa l'Italia: razzismo tra le forze dell'ordine. Meloni: «Meritano rispetto, no ingiurie» (Di martedì 22 ottobre 2024) In Italia le forze dell'ordine fanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confronti della comunità rom e delle persone di Ilmessaggero.it - Migranti, Consiglio d'Europa accusa l'Italia: razzismo tra le forze dell'ordine. Meloni: «Meritano rispetto, no ingiurie» Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Inlefanno profilazione razziale durante le attività di controllo, sorveglianza e indagine, soprattutto nei confrontia comunità rom ee persone di

Consiglio d’Europa contro l’Italia : “Le forze dell’ordine fanno profilazione razziale. E critiche indebite minano l’autorità dei giudici” - Lo studio richiesto alle autorità italiane dovrà prefiggersi “l’obiettivo di individuare e affrontare qualsiasi pratica di profilazione razziale da parte delle forze dell’ordine”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha subito commentato sui social, respingendo le critiche: “Le nostre Forze dell’Ordine sono composte da uomini e donne che, ogni giorno, lavorano con dedizione e abnegazione ... (Ilfattoquotidiano.it)

Profilazione razziale in Italia : la Commissione Europea denuncia la pratica delle forze dell’ordine - Questo documento, reso pubblico il 22 ottobre 2023, pone un’attenzione particolare sulle pratiche di controllo rivolte alle comunità rom e alle persone di origine africana. Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 da Sara Gatti Facebook WhatsApp Twitter . La Commissione sollecita quindi l’implementazione di misure efficaci per contrastare tali pratiche e valutare i progressi compiuti in ... (Gaeta.it)

