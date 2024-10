Maltempo a Reggio Emilia, l’incubo non è finito: “Restate pronti per altre evacuazioni” (Di martedì 22 ottobre 2024) Reggio Emilia, 22 ottobre 2024 – “I cittadini devono essere non allarmati ma preparati, avere tutti consapevolezza che non è finita. Anzi ci aspetta forse una fase più delicata. Sindaci, tenete pronte le ordinanze”. Così la prefetta Maria Rota Cocciufa ha concluso il summit che si è svolto nella mattinata di ieri nel Palasport di Castelnovo Sotto allestito a centro di accoglienza e dormitorio. Reggio Maltempo BAGNOLO IN PIANO CROCE ROSSA Al tavolo con lei il presidente della Provincia Giorgio Zanni, i sindaci di Cadelbosco, Castelnovo Sotto e Gualtieri, oltre ai vertici della Protezione civile. Ad ascoltarla i responsabili dei vari corpi messi in campo: dai carabinieri alla polizia (locale e di Stato), dall’Anpas alla Croce Rossa ed ai Vigili del Fuoco. Proprio in quelle ore la piena del Po stava toccando il picco. Ilrestodelcarlino.it - Maltempo a Reggio Emilia, l’incubo non è finito: “Restate pronti per altre evacuazioni” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – “I cittadini devono essere non allarmati ma preparati, avere tutti consapevolezza che non è finita. Anzi ci aspetta forse una fase più delicata. Sindaci, tenete pronte le ordinanze”. Così la prefetta Maria Rota Cocciufa ha concluso il summit che si è svolto nella mattinata di ieri nel Palasport di Castelnovo Sotto allestito a centro di accoglienza e dormitorio.BAGNOLO IN PIANO CROCE ROSSA Al tavolo con lei il presidente della Provincia Giorgio Zanni, i sindaci di Cadelbosco, Castelnovo Sotto e Gualtieri, oltre ai vertici della Protezione civile. Ad ascoltarla i responsabili dei vari corpi messi in campo: dai carabinieri alla polizia (locale e di Stato), dall’Anpas alla Croce Rossa ed ai Vigili del Fuoco. Proprio in quelle ore la piena del Po stava toccando il picco.

