Mail anti-Meloni, solidarietà di Stampa Romana a Il Tempo: "Dovere di raccontare i fatti" (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo scoop de Il Tempo sulle toghe rosse ha mandato in tilt la sinistra. La senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Ilaria Cucchi ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia, riguardante la pubblicazione, da parte del quotidiano romano, della Mail in cui il magistrato Marco Patarnello ha definito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni "più pericolosa di Berlusconi" perché "non ha inchieste". Arriva ora la solidarietà di Stampa Romana. "Rivolgersi alla magistratura per sapere quali siano le fonti di un documento pubblicato dai media: non è purtroppo una novità.

"Bravi a scovare la mail" : Meloni gate - lo scoop de Il Tempo arriva negli Usa - . Ieri il nostro quotidiano ha pubblicato in esclusiva la mail che il procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, della corrente Magistratura Democratica, ha inviato ai colleghi dell'Anm per informarli che Giorgia Meloni "non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più ... (Iltempo.it)