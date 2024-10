Mahmood incanta il Forum di Milano: il rave sensuale mette tutti d’accordo (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La voce c'è e la presenza scenica pure. Mahmood ha convito proprio tutti ieri sera al Forum di Milano con il suo primissimo concerto in un palazzetto. Tutto Sold Out. Uno show totalmente diverso dai precedenti: questa volta, il cantautore si è presentato sul palco con dieci ballerini e una scaletta che ha L'articolo Mahmood incanta il Forum di Milano: il rave sensuale mette tutti d’accordo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – La voce c'è e la presenza scenica pure.ha convito proprioieri sera aldicon il suo primissimo concerto in un palazzetto. Tutto Sold Out. Uno show totalmente diverso dai precedenti: questa volta, il cantautore si è presentato sul palco con dieci ballerini e una scaletta che ha L'articoloildi: ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Il concerto di Mahmood al Forum di Milano è un grande show internazionale - Lo show di Milano è un rave teatrale che ti avvolge: c’è il corpo di ballo, ci sono le coreografie, i visual, le luci e l'alta moda, ma soprattutto ci sono tutti i mondi di un’artista davvero internazionale. Il racconto e la scaletta. (Vanityfair.it)

Firenze - Mahmood in concerto al Mandela Forum

Tour sarà l'occasione per ascoltare dal vivo anche l'ultimo album "Nei letti degli altri", certificato platino