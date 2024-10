LIVE Musetti-Sonego 6-3, 5-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: toscano avanti di un set e due break (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Smista Musetti, corre Sonego, che poi sbaglia di dritto una volta rientrato nello scambio. Match point. 40-40 Ennesima risposta lungoriga di rovescio di Musetti. A-40 Prima vincente. 40-40 Sbaglia di dritto dopo il servizio Sonego. 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Servizio, dritto e smash Sonego. Ride. 15-30 Errore con il dritto d’attacco del piemontese. 15-15 Altra risposta di rovescio vincente di Musetti. 15-0 Prima vincente. 5-1 Ancora a zero il toscano. 40-0 Larga la risposta in slice di Sonego. 30-0 Ace (2°). 15-0 Smista a piacimento Musetti con il dritto. Continua il suo dominio al servizio nel match. 4-1 Ace (2°). 40-15 Risposta vincente di rovescio. 40-0 Prima vincente. 30-0 Palla corta a segno di Sonego. 15-0 Prima vincente. 4-0 Passante sulla riga. Musetti in totale controllo del match. 40-15 Servizio vincente. Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 6-3, 5-1, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: toscano avanti di un set e due break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Smista, corre, che poi sbaglia di dritto una volta rientrato nello scambio. Match point. 40-40 Ennesima risposta lungoriga di rovescio di. A-40 Prima vincente. 40-40 Sbaglia di dritto dopo il servizio. 40-30 Servizio e dritto. 30-30 Servizio, dritto e smash. Ride. 15-30 Errore con il dritto d’attacco del piemontese. 15-15 Altra risposta di rovescio vincente di. 15-0 Prima vincente. 5-1 Ancora a zero il. 40-0 Larga la risposta in slice di. 30-0 Ace (2°). 15-0 Smista a piacimentocon il dritto. Continua il suo dominio al servizio nel match. 4-1 Ace (2°). 40-15 Risposta vincente di rovescio. 40-0 Prima vincente. 30-0 Palla corta a segno di. 15-0 Prima vincente. 4-0 Passante sulla riga.in totale controllo del match. 40-15 Servizio vincente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Atp Vienna - occhi puntati sul derby Sonego-Musetti - La sfida tra Darderi e Thiem sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle 14. 52 del ranking, è stata battuta con un doppio 6-3 dalla statunitense McCartney Kessler, n. 73, in poco più di un’ora e mezzo di gioco. In programma il match inedito tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. L’azzurra, n. (Seriea24.it)

LIVE Musetti-Sonego 6-3 - 4-1 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : toscano avanti di un set e due break - Sarebbe stata vincente. 15-30 NOOO! La risposta-missile di Musetti, nei piedi. 15-40 Prima e comodo dritto Sonego. 30-0 Si mangia un punto già concluso Sonego, schermaglia a rete e volèe di dritto sopra la rete OUT a Musetti battuto. Ciò gli consentirebbe di presentarsi al primo Slam del 2025 con una testa di serie inclusa tra la 14 e la 16, che permetterebbe a Musetti di evitare nomi grossi ... (Oasport.it)

LIVE Musetti-Sonego 6-3 - 1-0 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : toscano avanti di un break anche nel 2° set - 40-15 Ancora una riga di Musetti, con lo slice. Alle 14 in campo Michelsen-Giron e a seguire Halys-Monfils, poi il derby toscano-piemontese!! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno dell’ATP 500 di Vienna tra Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Fuori di poco il suo dritto in controbalzo, palle break per Musetti: tre! 0-30 Altra risposta vincente di dritto ... (Oasport.it)