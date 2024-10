Legge sul “Made in Italy”: bilancio positivo dopo nove mesi nella lotta alla contraffazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nei primi nove mesi dall’entrata in vigore della normativa sul “Made in Italy”, si riscontrano oltre 2.300 casi concreti di applicazione delle nuove disposizioni antifrode. Questo articolo esplora i dati forniti dal Rapporto Cnalcis, evidenziando l’impatto positivo della Legge sulla lotta alla contraffazione, le azioni delle autorità e le misure di enforcement adottate. Dati significativi sull’applicazione della Legge Il rapporto diramato dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy evidenzia l’efficacia delle nuove disposizioni normative. Con 2.357 casi registrati, tali statistiche includono circa 100 operazioni di distruzione di merci contraffatte, evidenziando un approccio chiaro e rigoroso verso il fenomeno della contraffazione. Gaeta.it - Legge sul “Made in Italy”: bilancio positivo dopo nove mesi nella lotta alla contraffazione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nei primidall’entrata in vigore della normativa sul “in”, si riscontrano oltre 2.300 casi concreti di applicazione delle nuove disposizioni antifrode. Questo articolo esplora i dati forniti dal Rapporto Cnalcis, evidenziando l’impattodellasulla, le azioni delle autorità e le misure di enforcement adottate. Dati significativi sull’applicazione dellaIl rapporto diramato dDirezione Generale per la Proprietà Industriale del Ministero delle Imprese e delinevidenzia l’efficacia delle nuove disposizioni normative. Con 2.357 casi registrati, tali statistiche includono circa 100 operazioni di distruzione di merci contraffatte, evidenziando un approccio chiaro e rigoroso verso il fenomeno della

