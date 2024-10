La misura prevede, senza tagli sulla futura pensione, l'esonero dalla contribuzione previdenziale. A chi e come si fa la richiesta (Di martedì 22 ottobre 2024) Buone notizie per le famiglie più numerose: il bonus mamme per le lavoratrici dipendenti con tre figli è stato riconfermato nella nuova Legge di Bilancio, come previsto. La notizia positiva non scontata è la proroga dal bonus, in scadenza a fine anno, per chi di figli ne ha (solo) due. Inoltre, questa la novità assoluta, la misura sarà ampliata anche alle lavoratrici autonome. Iodonna.it - La misura prevede, senza tagli sulla futura pensione, l'esonero dalla contribuzione previdenziale. A chi e come si fa la richiesta Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Buone notizie per le famiglie più numerose: il bonus mamme per le lavoratrici dipendenti con tre figli è stato riconfermato nella nuova Legge di Bilancio,previsto. La notizia positiva non scontata è la proroga dal bonus, in scadenza a fine anno, per chi di figli ne ha (solo) due. Inoltre, questa la novità assoluta, lasarà ampliata anche alle lavoratrici autonome.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carta docente da 500 euro per il 2024/25 - come si crea bonus e dove si può spendere. VIDEO GUIDA - Bonus 500 euro: la VIDEO GUIDA a cura di Luigi Quattrocchi per chi accede per la prima volta alla piattaforma e deve generare il primo bonus ed orientarsi sul suo funzionamento. L'articolo Carta docente da 500 euro per il 2024/25, come si crea bonus e dove si può spendere. VIDEO GUIDA sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Bonus anziani 2025 - cos’è - a chi spetta e come fare domanda - Se si accerta che i fondi non sono stati utilizzati per le finalità previste, l’assegno di assistenza verrà revocato, ma l'indennità di accompagnamento continuerà ad essere erogata. Roma, 21 ottobre 2024 – Arriva il bonus anziani. 381,76 euro. L'Inps effettuerà controlli per verificare l'uso del bonus. (Quotidiano.net)

Bonus ristrutturazioni 2025 : come ottenere la detrazione al 50% sulle prime case - Scopri tutti i dettagli - Bonus ristrutturazioni 2025: come ottenere la detrazione al 50% sulle prime case - Ecco tutti i dettagli. La Manovra 2025 , approvata dal Consiglio dei ministri e ora in discussione alle Camere, porta con sé rilevanti conferme e aggiornamenti sui bonus per ristrutturazioni e mobili. . In particolare, il bonus ristrutturazioni al 50% è stato prorogato mantenendo le condizioni attuali, con alcune ... (Gazzettadelsud.it)