Juventus-Stoccarda 0-1: El Bilal Touré infligge a Thiago Motta il primo ko in Champions (Di martedì 22 ottobre 2024) Torino, 22 ottobre 2024 - Perin non basta alla Juventus. Le parate del portiere della Vecchia Signora - compresa quella sul rigore di Millot - tengono in vita i suoi fino al 92', quando El Bilal Touré gela Madama, regalando allo Stoccarda il primo successo in Champions League. Un dominio quello tedesco, di fronte ad una squadra, quella allenata da Thiago Motta, mai vista così in difficoltà in questa stagione. I bianconeri, in 10 nel finale a causa dell'espulsione di Danilo, restano così a quota 6 punti in classifica. Le scelte dei due allenatori Juventus (4-3-3): Perin; Savona, Kalulu, Danilo, Cabal; Fagioli, McKennie, Thuram; Conceicao, Vlahovic, Yildiz. All. Thiago Motta.Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. All. Hoeness.

