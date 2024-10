Juventus: Douglas Luiz ko nel riscaldamento, Thiago Motta costretto a cambiare formazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Thiago Motta è costretto a cambiare formazione all`ultimo momento prima della gara in casa contro lo Stoccarda in Champions League. Douglas Lu Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024)all`ultimo momento prima della gara in casa contro lo Stoccarda in Champions League.Lu

Thiago Motta controcorrente su Yildiz e Douglas Luiz : “Orgoglioso di questa Juve” - La fascia a Cambiaso? Perché sta dimostrando di migliorare tutti i giorni, anche in nazionale. . Yildiz poco incisivo? La risposta di Thiago Motta alla domanda dell’inviato di Calciomercato. it: “Il primo tempo lo volevamo in modo diverso, abbiamo trovato delle difficoltà. Quel cross lì di Cabal è complicato per tutti da leggere. (Calciomercato.it)

La Juventus di Thiago Motta non entusiasma. Douglas Luiz - crisi quasi irreversibile : non vale 50 milioni - Un autogol a cinque minuti dalla fine, per un risultato esaltante e una prestazione appena sufficiente. Così la Juve trascorre una notte al... (Calciomercato.com)

Thiago Motta stupisce ancora : (ri)lancia Douglas Luiz e cambia capitano - itLa novità più importante è la titolarità di Douglas Luiz, che torna dal primo minuto dopo oltre un mese: il brasiliano era sceso in campo dall’inizio una sola volta in questa stagione, lo scorso 14 settembre nella trasferta di Empoli. it. Juventus-Lazio, Douglas Luiz e Cabal tornano titolari. Douglas Luiz (LaPresse) – Calciomercato. (Calciomercato.it)