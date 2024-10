Inzaghi: “Problematiche da risolvere”. E Bisseck gli lancia un ‘messaggio’ (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole di Inzaghi e Bisseck nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League tra Young Boys e Inter “Non c’è il pericolo di pensare alla Juventus, andiamo di partita in partita”. Così Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in casa dello Young Boys: “Bisogna fare attenzione ai nostri avversari – ha aggiunto il tecnico dell’Inter in conferenza stampa – Hanno avuto qualche problema all’inizio, però domenica hanno battuto il Lucerna”. Simone Inzaghi e Yann Bisseck alla vigilia di Young Boys-Inter (LaPresse) – calciomercato.itInzaghi in Svizzera col centrocampo decimato. Calciomercato.it - Inzaghi: “Problematiche da risolvere”. E Bisseck gli lancia un ‘messaggio’ Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le parole dinella conferenza stampa di vigilia della sfida di Champions League tra Young Boys e Inter “Non c’è il pericolo di pensare alla Juventus, andiamo di partita in partita”. Così Simonein conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League in casa dello Young Boys: “Bisogna fare attenzione ai nostri avversari – ha aggiunto il tecnico dell’Inter in conferenza stampa – Hanno avuto qualche problema all’inizio, però domenica hanno battuto il Lucerna”. Simonee Yannalla vigilia di Young Boys-Inter (LaPresse) – calciomercato.itin Svizzera col centrocampo decimato.

