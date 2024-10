Indagini e conti in rosso, lo scandalo delle Asl: così è naufragato il modello Emiliano (Di martedì 22 ottobre 2024) Tra buchi di bilancio, ospedali in rosso e indagati per malasanità così è fallito il modello sanitario pugliese targato Michele Emiliano. Il deficit di ospedali e Asl in Puglia registra un passivo di 39 milioni di euro. Tra gli ultimi casi di malasanità, quello degli otto, tra medici e infermieri, indagati dal pm Alessandro Prontera per la vicenda di una donna di 77 anni, morta lo scorso 30 settembre, durante la prima seduta di chemioterapia svolta presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La vittima aveva scoperto di essere affetta da mieloma durante l'estate: prima di poter iniziare il ciclo chemioterapico, si era sottoposta una visita cardiologica, indispensabile per poter accedere alla fase di cura. Ricevuto il placet dei medici si è presentata di nuovo in ospedale il 30 settembre: durante il trattamento subentrano problemi respiratori. Iltempo.it - Indagini e conti in rosso, lo scandalo delle Asl: così è naufragato il modello Emiliano Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tra buchi di bilancio, ospedali ine indagati per malasanitàè fallito ilsanitario pugliese targato Michele. Il deficit di ospedali e Asl in Puglia registra un passivo di 39 milioni di euro. Tra gli ultimi casi di malasanità, quello degli otto, tra medici e infermieri, indagati dal pm Alessandro Prontera per la vicenda di una donna di 77 anni, morta lo scorso 30 settembre, durante la prima seduta di chemioterapia svolta presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La vittima aveva scoperto di essere affetta da mieloma durante l'estate: prima di poter iniziare il ciclo chemioterapico, si era sottoposta una visita cardiologica, indispensabile per poter accedere alla fase di cura. Ricevuto il placet dei medici si è presentata di nuovo in ospedale il 30 settembre: durante il trattamento subentrano problemi respiratori.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

STATS Bologna-Atalanta : Rabbioso e velenoso - CASTRO è già al 2° gol dalla distanza. Ecco quanti ne avevano fatti così i rossoblu con THIAGO MOTTA - Sette giorni dopo la rete dalla distanza a Monza, anche il pubblico di Bologna ha potuto apprezzare come l’attaccante classe 2004 veda la porta da […]. Tutti i numeri e le statistiche fatte registrare dal Bologna e da Castro nella sfida contro l’Atalanta. Tutti i dettagli in merito Si è ripetuto Santiago Castro con straordinaria puntualità. (Calcionews24.com)

Nasrallah ucciso - l'operazione «Nuovo ordine» : il "telefono rosso" di Netanyahu - gli F-15I e le 80 bombe sui bunker. Così è stato eliminato - Il via libera con il 'telefono rosso" dato dalla stanza di albergo a New York pochi minuti dopo il discorso del pronunciato all'assemblea dell'Onu. Così Benjamin... (Ilmessaggero.it)

Libano - allarme rosso in Usa : per Biden è rischio “guerra totale”. Così ora la Casa Bianca si attiva per la tregua : aperture da Tel Aviv e Beirut - Le prossime 24 ore saranno decisive per quanto riguarda il successo o il fallimento degli sforzi per trovare soluzioni politiche alla crisi”, ha detto in un’intervista al quotidiano saudita al Sharq al Awast. “Netanyahu ha dato il via libera per discutere questa iniziativa”, ha aggiunto una fonte israeliana. (Ilfattoquotidiano.it)