Il Napoli e il contratto di Kvara | una trattativa che…

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ile la questione relativa aldi: di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Sono in arrivo giorni decisivi per il futuro di Khvichatskhelia. Continua a tenere banco infatti la questione legata al rinnovo deldel georgiano. E manca più o meno una settimana al dentro o fuori decisivo in cui si capirà se le parti hanno la volontà di avvicinarsi. E di trovare l’intesa oppure si rinvierà ulteriormente all’estate (quando poi, a due anni dalla scadenza del, il club sarà obbligato a valutare le offerte per la cessione). L’agente e il presidente delL’agente del giocatore infatti è in Italia, in attesa del nuovo incontro fissato tra le parti tra la gara con il Lecce e quella con il Milan.