Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League successi netti per Asiago e Val Pusteria (Di martedì 22 ottobre 2024) Due squadre italiane impegnate nella serata di ICE Hockey League 2024-2025 e altrettante vittorie. Asiago, infatti, non lascia scampo ai Black Wings Linz, mentre Val Pusteria cala il poker al Vorarlberg. Asiago-BLACK WINGS LINZ 3-0 Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, Asiago sblocca il punteggio al 33:05 con la rete di Saracino in power-play su assist di Ierullo. Nel terzo periodo i padroni di casa chiudono i conti, prima con il 2-o di Gennaro al 44:06 in power-play, quindi arriva il 3-0 di Ierullo al 57:51 che chiude i conti. VAL Pusteria-VORARLBERG 4-0 Tutto nei primi 20 minuti. I Lupi, infatti, sbloccano il punteggio con Wesley al 5:48, quindi raddoppio immediato con Andergassen al 6:46. Si arriva al 15:06 con Akeson che realizza il 3-0, quindi lo stesso canadese cala il poker al 19:28 e il match si chiude qui.

