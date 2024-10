Hey Joe: l'emozionante trailer ufficiale del film di Claudio Giovannesi con James Franco alla Festa del cinema di Roma (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà presentato il 25 ottobre alla Festa del cinema di Roma Hey Joe, nuovo film di Claudio Giovannesi con James Franco. Ecco il trailer. Comingsoon.it - Hey Joe: l'emozionante trailer ufficiale del film di Claudio Giovannesi con James Franco alla Festa del cinema di Roma Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Sarà presentato il 25 ottobredeldiHey Joe, nuovodicon. Ecco il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esce nelle sale il 21 novembre "Napoli - New York" - il film di Gebriele Salvatores da un'idea di Federico Fellini con Pierfrancesco Favino : il trailer - Sono loro, Dea Lanzaro e Antonio Guerra, cioè Celestina e Carmine, il cuore del nuovo progetto del regista Premio Oscar. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post Il ritorno di Gabriele Salvatores: le prime immagini di “Napoli – New York” con Pierfrancesco Favino appeared first on Amica. E di Omar Benson Miller (Csi: Miami), il George che aiuta i bambini. (Amica.it)

“Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” : un docufilm per celebrare il centenario del Corriere dello Sport – Il trailer - Un documentario prodotto da Groenlandia, in collaborazione con Rai Documentari, diretto da Giuseppe Marco Albano e scritto da Shadi Cioffi. . Il 20 ottobre 1924 un gruppo di giovani appassionati di sport e giornalismo, guidati dall’ex calciatore Alberto Masprone e da un promettente Enzo Ferrari, fondava una testata destinata a diventare un pilastro per lo sport italiano: il Corriere dello Sport. (Ilfattoquotidiano.it)

Napoli-New York : il trailer del nuovo film di Gabriele Salvatores - Napoli – New York è prodotto da Isabella Cocuzza e Arturo Paglia per Paco Cinematografica con Rai Cinema, con il contributo di FVG Film Commission – PromoTurismoFVG. . twitter. Il cast conta anche sulla presenza di Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro con la partecipazione di Omar Benson Miller, Tomas Arana, Antonio Catania. (Universalmovies.it)