Harvey Weinstein ha il cancro del midollo osseo

L'ex produttore cinematografico americano Harvey Weinstein, al centro di diverse inchieste per violenze sessuali, è affetto da leucemia mieloide cronica, una rara forma di cancro del midollo osseo. Lo riporta la NBC News. Secondo quanto hanno riferito due fonti al broadcast americano, il 72enne è in cura in prigione a Rikers Island, a New York.

Harvey Weinstein ha il cancro : il produttore al centro del MeToo curato in carcere - Le accuse sull’ex patron della casa di produzione Miramax partono dagli anni Settanta e provengono da più di 80 donne. A luglio si ipotizzava una prima udienza per il 12 novembre; i legali di Weinstein hanno espresso il desiderio che il secondo processo inizi il prima possibile. Lo riferiscono i media statunitensi, secondo i quali il 72enne si starebbe sottoponendo a delle cure nel penitenziario ... (Quotidiano.net)

Cinema - media : Harvey Weinstein ha il cancro al midollo osseo - Secondo i media statunitensi, un mese dopo essere stato incriminato per una nuova serie di reati sessuali, l’ex produttore cinematografico travolto dal #metoo, oggi 72enne, è affetto da leucemia mieloide cronica e si sta sottoponendo a cure in una prigione di New York. . . Harvey Weinstein ha una forma di cancro al midollo osseo. (Gazzettadelsud.it)

Nuove accuse nei confronti di Harvey Weinstein - l’ex produttore incriminato per presunte violenze - Continua a leggere . Dovrà affrontare un nuovo processo dopo che la sua condanna è stata annullata lo scorso aprile. Stando a quanto riportano i media americani, Harvey Weinstein è stato incriminato dalla giuria popolare di New York per via di presunte aggressioni sessuali che risalirebbero alla metà degli Anni Duemila. (Fanpage.it)