"Finferli & Tartufi" - Con "Intavolando" alla scoperta dei sapori autunnali (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ giunto il tempo, per i dieci ristoratori delle province di Treviso e Belluno aderenti all’associazione “Intavolando”, di dare il via alla stagione delle cene a quattro mani “Finferli & Tartufi” nei mesi di novembre e dicembre. Appuntamento che si rinnova dall’autunno 2022, quando per la prima Trevisotoday.it - "Finferli & Tartufi" - Con "Intavolando" alla scoperta dei sapori autunnali Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E’ giunto il tempo, per i dieci ristoratori delle province di Treviso e Belluno aderenti all’associazione “”, di dare il viastagione delle cene a quattro mani “” nei mesi di novembre e dicembre. Appuntamento che si rinnova dall’autunno 2022, quando per la prima

Video Finferli & Video Finferli &

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: Only one top level element is allowed in an XML document.