Fashion Graduate Italia: Big Mama Guest Star nella Decima Edizione della Settimana della Moda (Di martedì 22 ottobre 2024) Fashion Graduate Italia si appresta a celebrare il suo decimo anniversario e, per l'occasione, ha invitato Big Mama come special Guest. Questo evento rappresenta la prima Fashion week aperta alla città di Milano, dedicata interamente alla creatività dei talentuosi studenti provenienti da accademie, istituti e scuole di Moda Italiane. La manifestazione avrà inizio il 22 ottobre e promette di essere un importante trampolino di lancio per le future generazioni di professionisti del settore. Un evento politico e culturale Organizzato da Piattaforma Sistema Formativo Moda, ente del Terzo Settore, Fashion Graduate Italia è patrocinato dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia. Quest'anno, la manifestazione è caratterizzata da un programma ricco di eventi che coinvolgerà i partecipanti in Fashion shows, masterclass e laboratori pratici.

