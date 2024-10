Calciomercato.it - ESCLUSIVO Gamba: “Douglas Luiz pesce fuor d’acqua. Braccio di ferro per Vlahovic” | VIDEO

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Emanuele: il giornalista de ‘La Repubblica’ ha analizzato il momento della Juventus di Thiago Motta La Juventus ha ritrovato la vittoria in campionato all’Allianz Stadium contro la Lazio e adesso punta al tris consecutivo in Champions League nella sfida con lo Stoccarda. Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itThiago Motta, nonostante il big match di domenica al cospetto dei campioni d’Italia dell’Inter, non sembra intenzionato a fare calcoli e riavrà nuovamente a disposizione Conceicao e McKennie. Niente da fare invece per Koopmeiners, che punta a recuperare per il Derby d’Italia di San Siro. L’allenatore bianconero potrebbe concedere una nuova chance al deludente, mentre alla Continassa tiene sempre banco il rinnovo di. Tutti aspetti che la redazione di Calciomercato.