Elia Cecino: il giovane pianista si esibisce al festival “Rossini Open” con un programma variegato (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il ventitreenne pianista Elia Cecino, vincitore di premi prestigiosi come il Premio Venezia 2018 e l’ultima edizione del Concorso José Iturbi 2023, si prepara a deliziare il pubblico con un concerto imperdibile. L’evento avrà luogo il 23 ottobre alle 20.30 presso la Sala Polivalente del Tondo a Lugo di Romagna, nell’ambito del festival “Rossini Open”. Cecino, considerato una delle promesse più brillanti del panorama musicale contemporaneo, interpreterà un repertorio che spazia da Beethoven a Skriabin, mettendo in risalto la sua tecnica virtuosa e la sua sensibilità musicale. Il talento di Elia Cecino: un percorso di formazione eccezionale Originario di Treviso, Elia Cecino ha intrapreso un percorso di studi che lo ha portato a lavorare con importanti maestri del panorama musicale. Gaeta.it - Elia Cecino: il giovane pianista si esibisce al festival “Rossini Open” con un programma variegato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il ventitreenne, vincitore di premi prestigiosi come il Premio Venezia 2018 e l’ultima edizione del Concorso José Iturbi 2023, si prepara a deliziare il pubblico con un concerto imperdibile. L’evento avrà luogo il 23 ottobre alle 20.30 presso la Sala Polivalente del Tondo a Lugo di Romagna, nell’ambito del”., considerato una delle promesse più brillanti del panorama musicale contemporaneo, interpreterà un repertorio che spazia da Beethoven a Skriabin, mettendo in risalto la sua tecnica virtuosa e la sua sensibilità musicale. Il talento di: un percorso di formazione eccezionale Originario di Treviso,ha intrapreso un percorso di studi che lo ha portato a lavorare con importanti maestri del panorama musicale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un giovane pluripremiato sul palco del Rossini Open : arriva il pianista Elia Cecino - 30 nella Sala Polivalente del Tondo (in via Lumagni 30). Il pianista Elia Cecino, vincitore dell’ultima edizione del Concorso José Iturbi 2023, sarà protagonista del sesto appuntamento del festival “Rossini Open” a Lugo in programma mercoledì 23 ottobre alle 20. . . . Il ventiduenne pianista nativo di. (Ravennatoday.it)