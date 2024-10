Gaeta.it - Elezioni regionali in Emilia-Romagna: nasce la lista ‘Lealtà coerenza verità’ con Luca Teodori

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nelle prossimein, la competizione si arricchisce di un nuovo protagonista: laverità‘, che ha ufficializzato la candidatura dialla presidenza. Notoriamente attivo nel panorama politico,è un ex segretario del movimento ‘Vaccini vogliamo verità‘ e figura di spicco nel movimento no vax. La sua candidatura è avvenuta in extremis, riuscendo a raccogliere le firme necessarie per la partecipazione alla corsa elettorale. Con questa nuova, il contesto politico locale si fa sempre più variegato, affiancando i candidati già noti Michele De Pascale per il centrosinistra, Elena Ugolini per il centrodestra e Federico Serra per la sinistra radicale.