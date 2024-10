Cynthialbalonga calcio, che “garra”. Rinaldini: “Bel pari col Guidonia" (Di martedì 22 ottobre 2024) Genzano (Rm) – E’ una settimana intensa per le squadre di serie D, visto che il turno infrasettimanale le impegnerà per tre volte in sette giorni. Il mini-ciclo della Cynthialbalonga è iniziato con la difficile sfida casalinga contro il Guidonia, pareggiata per 0-0 sabato scorso. A parlarne è Romatoday.it - Cynthialbalonga calcio, che “garra”. Rinaldini: “Bel pari col Guidonia" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Genzano (Rm) – E’ una settimana intensa per le squadre di serie D, visto che il turno infrasettimanale le impegnerà per tre volte in sette giorni. Il mini-ciclo dellaè iniziato con la difficile sfida casalinga contro il, pareggiata per 0-0 sabato scorso. A parlarne è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cynthialbalonga - senti Rinaldini : “Bel pari col Guidonia - ora l’Anzio” - E’ una settimana intensa per le squadre di serie D, visto che il turno infrasettimanale le impegnerà per tre volte in sette giorni. A parlarne è Damiano Rinaldini. Il mini-ciclo della Cynthialbalonga è iniziato con la difficile sfida casalinga contro il Guidonia, pareggiata per 0-0 sabato scorso. (Romatoday.it)

Cynthialbalonga - senti Rinaldini : “Bel pari col Guidonia - ora l’Anzio” - E’ una settimana intensa per le squadre di serie D, visto che il turno infrasettimanale le impegnerà per tre volte in sette giorni. . . . A parlarne è Damiano Rinaldini. Il mini-ciclo della Cynthialbalonga è iniziato con la difficile sfida casalinga contro il Guidonia, pareggiata per 0-0 sabato scorso. (Today.it)