Cuba, 6 morti per uragano Oscar: blackout per quarta notte consecutiva (Di martedì 22 ottobre 2024) Le autorità parlano di almeno mille case danneggiate E' di almeno sei morti il bilancio che arriva da Cuba a causa dell'uragano Oscar, che ha flagellato la parte orientale dell'isola. Il bilancio è stato confermato nelle scorse ore dal presidente Miguel Díaz-Canel, mentre buona parte dell'isola con circa dieci milioni di abitanti è rimasta al

Cuba - l’uragano Oscar causa almeno sei morti a Guantanamo - Continua l’emergenza assoluta a Cuba, alle prese, oltre che con i blackout che nell’ultima settimana hanno lasciato gran parte della popolazione al buio, anche con l’arrivo dell’uragano Oscar, che ha causato almeno sei morti nel comune di San Antonio del Sur, a Guantanamo, nella parte orientale dell’isola. (Lettera43.it)

Cuba - almeno sei morti per l’uragano Oscar - Oscar ha toccato terra nella provincia orientale di Guantanamo, vicino alla città di Baracoa, il pomeriggio di domenica 20 ottobre con venti che soffiavano a 120 chilometri orari. Pioggia e inondazioni sono state segnalate nelle zone basse delle province orientali. La tempesta ha colpito Cuba in un momento di grande tensione a seguito di un’enorme interruzione di corrente che ha lasciato il Paese ... (Lapresse.it)

Cuba, 6 morti per uragano Oscar: blackout per quarta notte consecutiva. Il bilancio è stato confermato nelle scorse ore dal presidente Miguel Díaz-Canel, mentre buona parte dell'isola con circa dieci milioni di abitanti è rimasta al buio per la quarta notte consecutiva.