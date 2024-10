Confindustria taglia le stime di crescita del Pil dell’Italia +08% nel 2024

Confindustria taglia le stime di crescita del Pil dell’Italia, +0,8% nel 2024 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Centro Studi di Confindustria ha diffuso i dati sulla stima della crescita italiana nel 2024 e nel 2025. Il risultato del Rapporto di previsione autunnale smentisce l’ottimismo del Governo: il prodotto interno lordo del nostro Paese crescerà dello 0,8% e non dell’1% come ribadito dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti anche dopo l’approvazione della Manovra finanziaria. Sarà ridotta anche la crescita nel 2025, prevista allo 0,9%. A pesare nel breve periodo è soprattutto la crisi industriale del settore automobilistico, con i risultati di Stellantis che hanno compromesso una parte importante del sistema industriale italiano. Per il futuro invece è la situazione demografica a preoccupare, visti anche gli ultimi dati sulle nascite. Quifinanza.it - Confindustria taglia le stime di crescita del Pil dell’Italia, +0,8% nel 2024 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Centro Studi diha diffuso i dati sulla stima dellaitaliana nele nel 2025. Il risultato del Rapporto di previsione autunnale smentisce l’ottimismo del Governo: il prodotto interno lordo del nostro Paese crescerà dello 0,8% e non dell’1% come ribadito dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti anche dopo l’approvazione della Manovra finanziaria. Sarà ridotta anche lanel 2025, prevista allo 0,9%. A pesare nel breve periodo è soprattutto la crisi industriale del settore automobilistico, con i risultati di Stellantis che hanno compromesso una parte importante del sistema industriale italiano. Per il futuro invece è la situazione demografica a preoccupare, visti anche gli ultimi dati sulle nascite.

Confindustria vede la crescita del Pil a +0 - 8% per il 2024 - Nel 2025 la crescita è attesa poco superiore, al +0,9%“. Il Pil italiano nel 2024 “è atteso crescere pressoché in linea con la dinamica osservata nel 2023?: nello scenario base, il Centro studi prevede “un incremento annuo del +0,8%, ovvero 0,1 punti percentuali in meno rispetto a quanto previsto nello scenario di aprile. (Lapresse.it)

Meloni alla Confindustria : “Il merito della crescita è delle imprese”. - L'articolo Meloni alla Confindustria: “Il merito della crescita è delle imprese”. In questo contesto, Meloni ha descritto Fitto come un leader capace, che sta lavorando con determinazione per assicurare che l’Italia possa sfruttare al massimo le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea, con una visione a lungo termine che punta a un utilizzo strategico di tali risorse. (Notizie.com)

Assemblea Confindustria 2024 : Meloni e Orsini in sintonia su crescita - burocrazia - “È una tecnologia che dobbiamo abbracciare e sviluppare per garantire che l’Italia resti al passo con i grandi cambiamenti globali”, ha dichiarato. “Ho trovato molti spunti utili e condivisibili, non solo sulla manovra ma anche sulla burocrazia”, ha affermato la premier, sottolineando la sua volontà di collaborare strettamente con Confindustria per superare gli ostacoli che ancora bloccano la ... (Puntomagazine.it)