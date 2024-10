“Col nuovo fidanzato”. Ambra Angiolini sorprende tutti: abbracci e sorrisi col volto noto del cinema (Di martedì 22 ottobre 2024) Colpo di scena sulla vita sentimentale di Ambra Angiolini. Nonostante lei preferisca sempre mantenere il massimo riserbo, stavolta sembra essersi mostrata insieme a colui che sarebbe il nuovo fidanzato. Hanno sfilato l’uno al fianco dell’altra sul red carpet della Festa del cinema di Roma. I paparazzi non hanno perso nemmeno un secondo e li hanno paparazzati immediatamente. Ambra Angiolini e il presunto nuovo fidanzato sono apparsi molto felici e complici. L’attrice e conduttrice pare abbia ritrovato la stabilità sentimentale, dopo periodi non semplicissimi. Di lui conosciamo praticamente tutto, non solo il nome e il cognome, ma anche il fatto che sia un personaggio noto nel mondo dello spettacolo. Leggi anche: “C’è Ambra, guardate”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Colpo di scena sulla vita sentimentale di. Nonostante lei preferisca sempre mantenere il massimo riserbo, stavolta sembra essersi mostrata insieme a colui che sarebbe il. Hanno sfilato l’uno al fianco dell’altra sul red carpet della Festa deldi Roma. I paparazzi non hanno perso nemmeno un secondo e li hanno paparazzati immediatamente.e il presuntosono apparsi molto felici e complici. L’attrice e conduttrice pare abbia ritrovato la stabilità sentimentale, dopo periodi non semplicissimi. Di lui conosciamo praticamente tutto, non solo il nome e il cognome, ma anche il fatto che sia un personaggionel mondo dello spettacolo. Leggi anche: “C’è, guardate”.

