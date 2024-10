Candido Montini, la svolta dai test del Dna a tappeto: il killer è un suo familiare di 17 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) svolta nell’omicidio di Candido Montini, fermato per omicidio un giovane di 17 anni: a lui si è giunti anche grazie al test a tappeto del Dna. A lui, un ragazzo di 17 anni, italiano, i carabinieri sono giunti attraverso il Dna. Prelievi a tappeto, secondo una nuova tecnica investigativa perfezionata proprio negli ultimi mesi. Sarebbe stato proprio il giovane allora ad uccidere Candido Montini, il pensionato di 76 anni ed ex vicesindaco di Garzeno, non lontano da Como, ucciso a coltellate nella sua abitazione di Catasco il 24 settembre scorso. I due erano anche parenti alla lontana. Il test del Dna a tappeto per cercare il killer (ANSA FOTO) – Notizie.comSulla scena del crimine i carabinieri hanno rinvenuto alcune tracce ripetute anche sul portafogli della vittima e sull’arma del delitto. Tracce utili per individuare il colpevole. Notizie.com - Candido Montini, la svolta dai test del Dna a tappeto: il killer è un suo familiare di 17 anni Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 22 ottobre 2024)nell’omicidio di, fermato per omicidio un giovane di 17: a lui si è giunti anche grazie aldel Dna. A lui, un ragazzo di 17, italiano, i carabinieri sono giunti attraverso il Dna. Prelievi a, secondo una nuova tecnica investigativa perfezionata proprio negli ultimi mesi. Sarebbe stato proprio il giovane allora ad uccidere, il pensionato di 76ed ex vicesindaco di Garzeno, non lontano da Como, ucciso a coltellate nella sua abitazione di Catasco il 24 settembre scorso. I due erano anche parenti alla lontana. Ildel Dna aper cercare il(ANSA FOTO) – Notizie.comSulla scena del crimine i carabinieri hanno rinvenuto alcune tracce ripetute anche sul portafogli della vittima e sull’arma del delitto. Tracce utili per individuare il colpevole.

