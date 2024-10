Thesocialpost.it - Candido Montini, chi è il 17enne fermato per l’omicidio

(Di martedì 22 ottobre 2024) «Noi abbiamo le mani pulite». Non ha alcun dubbio la famiglia del ragazzo di 17 anniperdi, avvenuto nella casa della vittima a Catasco, una frazione di Garzeno. Nonostante le proteste di innocenza, le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Como e dalla Procura per i minorenni di Milano, diretta da Luca Villa, hanno portato a risultati che sembrano schiaccianti. Il giovane, che aveva abbandonato la scuola per lavorare in una falegnameria, è statodopo quasi un mese di indagini. Decisivi sono stati i risultati delle analisi del DNA, ottenuti grazie a un prelievo a tappeto tra gli abitanti del piccolo paese, che hanno collocato il ragazzo sulla scena del crimine. La vittima, un uomo di 76 anni, era un ex vicesindaco e titolare di un negozio di alimentari.