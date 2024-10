Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di Uomini e donne: tentativi di chiarimento dopo la rottura “siamo veri" (Di martedì 22 ottobre 2024) La coppia, nata sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, sta attraversando un momento di forte crisi e qualcuno li ha accusati di fare hype. Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, ex protagonisti di Uomini e donne, sembrano essere intenzionati a ricucire il loro rapporto dopo essersi separati. L'ex tronista, infatti, si è recato a Napoli, città natale della sua ex corteggiatrice, per cercare di chiarire la situazione e recuperare un legame che, a quanto pare, non si è mai completamente spezzato. Accuse di hype per la coppia di Uomini e donne: la risposta dell'ex corteggiatrice Negli ultimi giorni, alcune foto diffuse da esperti di gossip hanno scatenato il malumore di Raffaella. Durante il soggiorno napoletano, i due sono stati immortalati da numerosi fan che hanno Movieplayer.it - Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto di Uomini e donne: tentativi di chiarimento dopo la rottura “siamo veri" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La coppia, nata sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, sta attraversando un momento di forte crisi e qualcuno li ha accusati di fare hype., ex protagonisti di, sembrano essere intenzionati a ricucire il loro rapportoessersi separati. L'ex tronista, infatti, si è recato a Napoli, città natale della sua ex corteggiatrice, per cercare di chiarire la situazione e recuperare un legame che, a quanto pare, non si è mai completamente spezzato. Accuse di hype per la coppia di: la risposta dell'ex corteggiatrice Negli ultimi giorni, alcune foto diffuse da esperti di gossip hanno scatenato il malumore di. Durante il soggiorno napoletano, i due sono stati immortalati da numerosi fan che hanno

