Benito | Contro l’Inter dobbiamo essere coraggiosi Lautaro Martinez diverso!

Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal calciatore Loris Benito nella conferenza stampa di vigilia del match tra Young Boys e Inter. CONFERENZA Benito ALLA VIGILIA DI YOUNG BOYS-INTER Benito, cosa serve Contro l'Inter? Se si gioca Contro le big dobbiamo essere coraggiosi e sfruttare il fattore campo, facendo così potremo resistere. Ti sei ripreso dall'infortunio? Sto bene, ogni partita che gioco mi sentirò meglio. Sono al cento per cento. Dopo il Galatasaray c'è stato uno stop? Difficile rispondere. Contro il Galatasaray abbiamo dimostrato qualità, è il livello che cerchiamo in ogni partita ma non siamo riusciti a farlo. dobbiamo ritrovare la fiducia. Benito, chi teme più dell'Inter? Come difensore, mi preoccupo più degli attaccanti: vorrei pensare a Bisseck, mio amico, ma giocheremo lontano e dovrò pensare agli attaccanti.

LIVE Ciclismo femminile - Europei 2024 in DIRETTA : la spagnola Benito in testa a 70 km dal traguardo - il gruppo controlla - 31 Guazzini è nella seconda parte del gruppo, che comunque non è lontana dalle migliori. 48 Il gruppo adesso passeggia: non c’è l’intenzione di spingere in questa fase, e Benito ne approfitta per guadagnare. 15. Adesso la spagnola viaggia con oltre un minuto di vantaggio sul gruppo. 54 Terminato il Kolmentberg, è subito però il momento del Zammelenberg (0,8 km al 4%). (Oasport.it)

LIVE Ciclismo femminile - Europei 2024 in DIRETTA : la spagnola Benito in testa a 80 km dal traguardo - il gruppo controlla - Le avversarie principali delle azzurre saranno Lorena Wiebes, Mischa Bredewold (Paesi Bassi) e Daria Pikulik (Polonia). 15. 20 Gruppo sempre compatto. 17 Ora Belgio e Germania provano ad accelerare il passo. 56 E dopo la caduta, Noskova si rialza. 08 Problema meccanico per Noskova, che cambia la bicicletta. (Oasport.it)