Lanazione.it - Barberino, si fingono corrieri e tentano il maxi-colpo all’outlet

(Di martedì 22 ottobre 2024)del Mugello (Firenze), 22 ottobre 2024 – Si sono finitiper tentare undi, ma sono stati scoperti e fermati. I protagonisti della vicenda sono due cittadini italiani, che spacciandosi per addetti di una società di spedizioni si sono introdotti all'interno dell'area carico-scarico dello store dichiarando di dover ritirare dei pacchi. Per realizzare la truffa hanno prima contattato al telefono vari negozi, riferendo che si stavano recando lì per caricare la merce da spedire e poi, dopo varie risposte negative, hanno avuto l'assenso di un negozio di accessori moda. Si sono quindi vestiti daed hanno caricato il loro mezzo con alcuni colli che, effettivamente, dovevano partire in giornata.