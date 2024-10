Bambino di 11 anni ucciso dall’esercito israeliano in Cisgiordania per aver lanciato un sasso contro una jeep: il video (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministero della Sanità dell’Autorità palestinese ha denunciato la morte di un Bambino di 11 anni, colpito dall’esercito israeliano durante un’operazione militare nella città di Nablus, in Cisgiordania. Il Bambino, identificato come Abdullah Yamal Hawash, è stato colpito al petto da un proiettile mentre lanciava un sasso contro una jeep dei militari di Tel Aviv. Dopo essere stato ferito, è stato portato in ospedale, dove è morto. video X L'articolo Bambino di 11 anni ucciso dall’esercito israeliano in Cisgiordania per aver lanciato un sasso contro una jeep: il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Bambino di 11 anni ucciso dall’esercito israeliano in Cisgiordania per aver lanciato un sasso contro una jeep: il video Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministero della Sanità dell’Autorità palestinese ha denunciato la morte di undi 11, colpitodurante un’operazione militare nella città di Nablus, in. Il, identificato come Abdullah Yamal Hawash, è stato colpito al petto da un proiettile mentre lanciava ununadei militari di Tel Aviv. Dopo essere stato ferito, è stato portato in ospedale, dove è morto.X L'articolodi 11inperununa: ilproviene da Il Fatto Quotidiano.

