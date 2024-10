Aversa, tema sicurezza sul tavolo del sindaco ma la maggioranza “balla” sul nome di Oliva (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è concluso dopo due ore l’incontro in Prefettura a Caserta, che si è tenuto ieri mattina e che ha visto la partecipazione del sindaco Matacena. Il tavolo di Osservazione, convocato dopo un lungo periodo di inattività, è stato richiesto con insistenza dal primo cittadino a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno scosso L'articolo Aversa, tema sicurezza sul tavolo del sindaco ma la maggioranza “balla” sul nome di Oliva Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Aversa, tema sicurezza sul tavolo del sindaco ma la maggioranza “balla” sul nome di Oliva Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è concluso dopo due ore l’incontro in Prefettura a Caserta, che si è tenuto ieri mattina e che ha visto la partecipazione delMatacena. Ildi Osservazione, convocato dopo un lungo periodo di inattività, è stato richiesto con insistenza dal primo cittadino a seguito dei recenti episodi di cronaca che hanno scosso L'articolosuldelma la” suldiTeleclubitalia.

