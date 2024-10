Amici, il compito in classe della Maestra Celentano turba le ballerine (Di martedì 22 ottobre 2024) Amici daytime di mercoledì 22 ottobre: un compito in classe della Maestra Celentano. La reazione delle allieve Amici, questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi. I ballerini vengono convocati in sala relax dove scoprono che la Maestra Alessandra Celentano ha assegnato un compito in classe: “Moderno, classico, latino e Hip Hop”. I ballerini raggiungono la sala dove ad attenderli c’è la Celentano prova ad esaminarli: “Oggi affronteremo un compito in classe. Sono quattro coreografie, e avrete 15 minuti per imparare ogni coreografia. So che Alessio e Daniele hanno dei problemi alla schiena, decidete cosa fare oggi”. i due allievi decidono di non affrontare il compito. La Maestra dichiara: “Siete esonerati per oggi, quindi tornerete a casa”. 361magazine.com - Amici, il compito in classe della Maestra Celentano turba le ballerine Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di martedì 22 ottobre 2024)daytime di mercoledì 22 ottobre: unin. La reazione delle allieve, questo pomeriggio è andato in onda un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi. I ballerini vengono convocati in sala relax dove scoprono che laAlessandraha assegnato unin: “Moderno, classico, latino e Hip Hop”. I ballerini raggiungono la sala dove ad attenderli c’è laprova ad esaminarli: “Oggi affronteremo unin. Sono quattro coreografie, e avrete 15 minuti per imparare ogni coreografia. So che Alessio e Daniele hanno dei problemi alla schiena, decidete cosa fare oggi”. i due allievi decidono di non affrontare il. Ladichiara: “Siete esonerati per oggi, quindi tornerete a casa”.

