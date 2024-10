Tpi.it - Ambra Angiolini sta con Damiano Michieletto? L’uscita insieme sul red carpet

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nuovo amore per? L’attrice si è presentata sul reddel Festival del Cinema di Roma in compagnia del regista teatrale. Tra i due è sembrata esserci una buona intesa, anche se non si è visto nessun bacio né sono ancora arrivate conferme ufficiali sulla relazione. I due hanno presenziatoalla presentazione di Eterno visionario, film diretto da Michele Placido che racconta una fase della vita dello scrittore Luigi Pirandello. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daFan Page (@fanpage), 49 anni, originario di Venezia, divorziato e padre di due figli, è noto per le sue produzioni nei maggiori teatri e festival europei.