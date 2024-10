Alien: Romulus, annunciata una versione VHS, oltre al DVD e al Blu-ray (Di martedì 22 ottobre 2024) In un’epoca in cui il digitale domina il mercato dell’intrattenimento, 20th Century Studios ha sorpreso i fan annunciando l’uscita di una versione limitata in VHS del film Alien: Romulus. Questo annuncio, che celebra il 45esimo anniversario del leggendario franchise di Alien ha riportato i fan indietro nel tempo, suscitando un’ondata di nostalgia. La VHS, con il classico formato in 4:3, sarà disponibile dal 3 Dicembre 2024, lo stesso giorno delle versioni in 4k, UHD, Blu-ray e DVD. La notizia ci arriva direttamente da IGN che fa capire che la decisione di rilasciare Alien in VHS dimostra anche il crescente interesse per i formati retrò, infatti la confezione della VHS, progettata dall’artista Matt Ferguson è destinata a diventare un oggetto di collezione molto apprezzato. Screenworld.it - Alien: Romulus, annunciata una versione VHS, oltre al DVD e al Blu-ray Leggi tutta la notizia su Screenworld.it (Di martedì 22 ottobre 2024) In un’epoca in cui il digitale domina il mercato dell’intrattenimento, 20th Century Studios ha sorpreso i fan annunciando l’uscita di unalimitata in VHS del film. Questo annuncio, che celebra il 45esimo anniversario del leggendario franchise diha riportato i fan indietro nel tempo, suscitando un’ondata di nostalgia. La VHS, con il classico formato in 4:3, sarà disponibile dal 3 Dicembre 2024, lo stesso giorno delle versioni in 4k, UHD, Blu-ray e DVD. La notizia ci arriva direttamente da IGN che fa capire che la decisione di rilasciarein VHS dimostra anche il crescente interesse per i formati retrò, infatti la confezione della VHS, progettata dall’artista Matt Ferguson è destinata a diventare un oggetto di collezione molto apprezzato.

Alien : Romulus conquista il pubblico - tra citazioni cult e una nuova avventura spaziale - In un tocco di nostalgia, Alien: Romulus ha anche incluso un cameo “postumo”, creato attraverso tecnologie avanzate di intelligenza artificiale e effetti digitali. La regia di Álvarez rileva una padronanza del ritmo e della suspense, riuscendo a mantenere il pubblico incollato allo schermo per quasi due ore. (Gaeta.it)

Alien : Romulus - la recensione dell’ultimo capitolo della saga - Alien: Romulus, la recensione: la caccia è aperta Nell’anno 2142 la giovane Rain Carradine lavora in una colonia mineraria ma sogna di abbandonare per sempre quel luogo per raggiungere un pianeta lontano, nella speranza di trovare un passaggio per lei e il “fratello adottivo” Andy, un androide malfunzionante che è cresciuto insieme a lei. (Superguidatv.it)

Alien : Romulus – Un ritorno al passato in edizione limitata su VHS - Per la celebrazione del 45° Anniversario del Franchise, un grande tributo al passato con un’edizione speciale! Alien: Romulus, il più recente capitolo della celebre saga di Alien, sarà rilasciato in edizione limitata su VHS il 3 dicembre 2024. Con un incasso totale di circa 350 milioni di dollari, il film ha superato di gran lunga le aspettative. (Nerdpool.it)