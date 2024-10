Alessandro Impagnatiello, i periti: «L’uomo può fare cose drammatiche anche se non è malato di mente» (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’udienza di ieri, Gabriele Rocca e Pietro Ciliberti hanno ribadito che, secondo loro, il barman avrebbe solo tratti di personalità narcisistica che «non vanno confusi con una infermità» psichiatrica Vanityfair.it - Alessandro Impagnatiello, i periti: «L’uomo può fare cose drammatiche anche se non è malato di mente» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nell’udienza di ieri, Gabriele Rocca e Pietro Ciliberti hanno ribadito che, secondo loro, il barman avrebbe solo tratti di personalità narcisistica che «non vanno confusi con una infermità» psichiatrica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giulia Tramontano - il processo : «Alessandro Impagnatiello non ha nessun senso di colpa o disturbo della personalità». Attesa per la sentenza - Il processo ad Alessandro Impagnatiello, accusato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, continua. I periti parlano di una «rabbia fredda» al... (Leggo.it)

Giulia Tramontano - il processo ad Alessandro Impagnatiello : «Nessun senso di colpa o disturbo della personalità». Attesa per la sentenza - Il processo ad Alessandro Impagnatiello, accusato per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, continua. I periti parlano di una «rabbia fredda» al... (Leggo.it)

Dentro la mente di Alessandro Impagnatiello : tratti psicopatici ma nessun disturbo psichiatrico - Gli elementi clinici Indicativi poi dell’assenza di significativi disturbi mentali sono gli elementi clinici raccolti. -- . (MILANO - 2024-01-18, Maurizio Maule) p. Mentre in Impagnatiello questo disturbo non c’era come non c’era l’inclinazione psicotica”. I superesperti hanno concluso per la piena capacità di intendere e di volere dell’imputato. (Ilgiorno.it)