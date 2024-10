Liberoquotidiano.it - "Albania? Un pasticcio per coprire un fallimento": Barbacetto spara ma... smentito in diretta | Video

(Di martedì 22 ottobre 2024) "Questo del governo è unfatto perun, quello di costruire una cosa inin modo da fare un regalo simbolico ai loro elettori e cioè 'difendiamo i sacri confini della ptria, non li facciamo venire sul suolo patrio e li lasciamo in'": Gianni, firma del Fatto Quotidiano, lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7. In particolare, il giornalista ha attaccato il modellodefinendolo "una stupidaggine costata 250mila euro a migrante". Poi, ha proseguito con una provocazione: "Se davano 250mila euro a ciascun migrante, potevano aprirci un'azienda e aumentare il Pil del nostro Paese. Unassoluto". Parlando della questione dei Paesi sicuri per il rimpatrio dei migranti, invece,si è chiesto: "Ma come fanno a considerare Paese sicuro l'Egitto che ci ha ammazzato Regeni?".