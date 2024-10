Ilgiorno.it - Affollamento, attese, insofferenza. Anche i medici di base nel mirino

(Di martedì 22 ottobre 2024) Aggressioni verbali sono all’ordine del giorno nei pronto soccorso, dove arrivano utenti che, in genere, non hanno trovato risposta altrove. Madina generale non sono esenti se non da aggressioni fisiche quanto meno da insulti e lamentele, legate alle lunghedei loro assistiti, che spesso non riescono nea mettersi in contatto col proprio medico. Il panorama appare destinato a non cambiare finché i numeri deidina generale non aumenteranno: al bando che Regione Lombardia ha pubblicato a giugno per coprire gli ambiti vacanti hanno risposto in 399 per 1.349 posti. Nel Bresciano restano scoperti 155 posti, soprattutto nelle aree periferiche. Nel frattempo, per evitare che le persone restino scoperte, ci sonocon più di 1.500 pazienti (numero che sarebbe la soglia standard).