A scuola di soccorso estremo nel Parco delle Foreste Casentinesi: corso speciale per medici e infermieri (Di martedì 22 ottobre 2024) La Società italiana degli infermieri di emergenza (Siiet) ha organizzato, in collaborazione con la scuola nazionale medica del Corpo Nazionale del soccorso Alpino e Speleologico, il corso intensivo "Eas - Emergency Assistance in Severe Terrains" dal 25 al 27 ottobre al Casone della Burraia, a Forlitoday.it - A scuola di soccorso estremo nel Parco delle Foreste Casentinesi: corso speciale per medici e infermieri Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La Società italiana deglidi emergenza (Siiet) ha organizzato, in collaborazione con lanazionale medica del Corpo Nazionale delAlpino e Speleologico, ilintensivo "Eas - Emergency Assistance in Severe Terrains" dal 25 al 27 ottobre al Casone della Burraia, a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A 'scuola' di ricerca e soccorso aereo : il Gargano diventa 'palestra' per operare in emergenza - L'attività, denominata Sater (Soccorso Aereo Terrestre) è di carattere interforze e interagenzia, in quanto coinvolge. . Il Gargano ospiterà un'esercitazione di ricerca e soccorso aereo organizzata dall'Aeronautica Militare con la collaborazione del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico. (Foggiatoday.it)

Power bank del cellulare esplode a scuola : 7 studenti intossicati - 2 al pronto soccorso - L’aula è stata immediatamente evacuata per precauzione. Ma sono stati subito fatti evacuare, è stato chiamato il 118 per precauzione. . Questo ha generato dei fumi di plastica che qualche ragazzino ha inalato. Le fiamme che si sono sprigionate hanno incendiato lo zaino. Leggi anche: Bomba esplode improvvisamente sulla pista: aeroporto chiuso Secondo quanto si è appreso finora, il powerbank ... (Thesocialpost.it)

Napoli - esplode power bank del cellulare a scuola : 7 studenti intossicati - 2 al pronto soccorso - L'episodio al Liceo Statale Vittorini dell'Arenella. Il powerbank è esploso, incendiando uno zainetto. Sul posto il 118. La preside a Fanpage.it: "Nessun ferito grave"Continua a leggere . (Fanpage.it)