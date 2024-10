WandaVision | tutto quello che c’è da sapere sul Darkhold

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

Il finale di WandaVision ha visto Wanda/Scarlet Witch entrare in possesso del tomo mistico chiamato Darkhold. Dal momento che il libro immaginario ha un impatto importante sulla Fase 4 del MCU, ecco ciò che bisogna sapere al riguardo. Il Darkhold in WandaVision: Quando Wanda Maximoff è entrata nel misterioso santuario di Agatha Harkness, si è trovata in un luogo in cui era vulnerabile, circondata da misteriose rune che l'hanno privata della sua magia. Ma il seminterrato di Agatha era dominato da un libro misterioso, che sembrava contenere i dettami per gestire un potere tanto arcano quanto infausto. Questo libro di magia oscura potrebbe essere stato introdotto già in Doctor Strange nel 2016, quando Stephen Strange ha tentato di leggere alcuni dei libri nella collezione privata dell'Antico.